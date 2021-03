Bil Araújo, do BBB 21, fala sobre fama e admite que recebe nudes na DM

O ex-brother falou sobre sua nova rotina, preocupações com a beleza e relembrou infância humilde no Espírito Santo

Desde que saiu do BBB 21, Arcrebiano, o Bil, viu sua vida mudar. Seja na quantidade de trabalhos que começou a fazer, ou propriamente o assédio dos fãs. O ‘galã’ desta edição do reality contou que ainda está se adaptando com a nova vida, como figura pública.

“Antes eu já era um pouco assediado, mas não era como hoje, depois do programa. Sempre relevei muita coisa, principalmente dos homens, mesmo. O assédio das mulheres está muito grande, agora. Mas levo isso como um susto. Ainda não acostumei, porque é surreal. As pessoas são ousadas. Tem mulheres que mandam nudes por direct. Fico até assustado, me mandam do nada. Eu nem respondo, fico na boa, mas é um pouco assustador”, disse ele, garantindo que, por sua vez, não manda nudes. “Sou muito reservado, especialmente com isso. Não gosto”.

Arcrebiano também revelou que várias arrobas verificadas em seu Instagram também já entraram em contato desde que ele saiu da casa. “Muitas blogueiras mandaram mensagem. Dando em cima, querendo parceria, tudo. Foram muitas, mesmo!”, contou ele, bem humorado.

