Boato de “criatura estranha” circulando pela Bahia assusta moradores

Pelas redes sociais, fotos do monstro e de sua família fazem moradores locais respeitarem até toque de recolher estadual

Na Bahia , na região da Ilha de Itaparica, estão em alerta após boatos que passaram a circular entre as redes sociais, de que uma “ criatura estranha ” estaria circulando pelas localidades. As informações foram apuradas pelo Jornal Meia Hora.

Segundo a publicação, nas imagens que estão nas redes sociais, uma criatura com braços longos é avistada andando ao lado do que parece ser uma igreja e uma outra foto que parece mostrar uma família de “monstros” presente em uma estrada de pedra de noite.

Ao serem procuradas no Google , as imagens não aparentam ter nenhum contexto que negue o boato, ou seja, podem ter sido desenvolvidas somente para dar vida à história.

De acordo com a publicação, devido ao boato, os moradores locais estão até respeitando o toque de recolher estadual devido ao aumento no número de casos do novo coronavírus .

