Bocalom diz que 95% dos seus deslocamentos oficiais são feitos em seu carro: “Pago gasolina”

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) usou suas redes sociais na noite de quinta-feira (4), para rebater o vereador Emerson Jarude (MDB) sobre suas diárias e informar que não usa veículo oficial da prefeitura, como faziam gestores anteriores.

Tião reafirmou que não recebeu R$ 15 mil em diárias, mas sim, R$ 8.400 em razão de três viagens.

“Não uso veículo oficial para meus deslocamentos de minha residência até a prefeitura e, 95% dos deslocamentos oficiais, faço em meu carro particular “Pálio 2013”, declarou.

Ainda de acordo com o chefe do poder público municipal, os gastos são realizados com recursos próprios. “Abastecido com dinheiro do meu bolso. A população é nossa testemunha”, escreveu.

