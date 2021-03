Bocalom paga empresas e garis retornam aos trabalhos de limpeza em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressista), decidiu nesta quarta-feira (17) pagar as empresas responsáveis pelos zeladores que estavam com dois meses de salário atrasado.

Depois de dois dias de manifestação na zeladoria da cidade, com envolvimento da Polícia Militar tentando conter os trabalhadores, as empresas finalmente receberam os repasses do executivo.

Com o avanço, os trabalhadores retornaram aos trabalhos na Capital, na limpeza de ruas e espaços públicos.

O dono de uma das empresas licitadas explicou que apenas 50% foram repassados, mas suficientes para pagar os garis.

