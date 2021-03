Bocalom sanciona Lei que autoriza Câmara Municipal abrir crédito de R$ 200 mil

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) sancionou na manhã desta segunda-feira (29), a lei complementar n° 107 que autoriza a Câmara Municipal de Rio Branco a abrir crédito de R$ 200 mil para as despesas do Poder Legislativo. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os ‘Créditos Especiais’ são destinados a despesas para as quais não haja recursos específicos.

Segundo dados da tabela do documento, a câmara deve utilizar cerca de R$ 190 mil com pagamentos de despesas de gestões anteriores e R$ 10 mil com Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.

