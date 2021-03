Bolsonaristas defendem embaixador do Brasil na França na vaga de Ernesto Araújo

Diante da crise envolvendo Ernesto Araújo, bolsonaristas defendem um nome alinhado ao presidente Bolsonaro e à sua família, que não seja político, para ocupar o Ministério das Relações Exteriores. Entre os nomes citados nos bastidores pela ala ideológica, está o de Luiz Fernando Serra.

Alinhado ao presidente Bolsonaro, Serra é elogiado no Planalto por defender o governo no exterior. Sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado teve como relator o senador Flavio Bolsonaro.

No ano passado, ele se disse indignado com a atenção da França à morte de Marielle Franco. Reclamou de o caso receber mais atenção do que o homicídio do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel e do que a facada contra o então candidato à Presidência Jair Bolsonaro.

Durante a transição do governo, Luiz Fernando Serra chegou a ser cotado para a vaga de Ernesto.

