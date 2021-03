Bolsonaro e Lula estão empatados em um possível 2º turno de 2022, diz CNN

Nesta quarta-feira (10), a CNN e o Instituto Real Time Big Data divulgaram pesquisa de intenção de voto sobre as eleições presidenciais de 2022. O levantamento foi feito citando os oitos principais candidatos, sendo Jair Bolsonaro, Lula, Sergio Moro, Ciro Gomes, Luciano Huck, João Doria, João Amoêdo e Marina Silva.

De acordo com o levantamento, em um primeiro turno, Bolsonaro aparece com 31% dos votos, seguido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP), com 21%. No terceiro lugar há quatro candidatos tecnicamente empatados: Sergio Moro (10%), Ciro Gomes (9%), Luciano Huck (7%) e João Doria (4%). Na sequência João Amoedo registou 2% das intenções de voto e Marina Silva somou 1%.

Fotos: Agência Brasil e Fotos Públicas

