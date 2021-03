Boninho alimenta esperança de novo paredão falso no BBB21: ‘Pra acontecer’

J. B. Oliveira, o Boninho, alimentou as esperanças do público sobre um novo paredão falso no BBB21. Em suas redes sociais, o diretor do reality começou a responder internautas positivamente quando foi questionado sobre a possibilidade de isso ocorrer. “Tem tudo para acontecer”, afirmou.

Desde a volta de Carla Diaz à casa principal, o fãs do programa pedem um segundo paredão falso com Juliette Freire. Boninho havia dado a entender que estava pensando no assunto, mas agora passou a impressão de já estar planejando tudo para que aconteça mesmo ao afirmar que esperar por isso não é sonhar alto.

Foto: reprodução/Instagram

