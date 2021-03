Brasil registra 1.800 mortes por Covid em 24h; média móvel cresce há 12 dias

O Brasil registrou, nesta sexta-feira (5), 1.800 mortes por Covid-19 desde ontem. Ao todo, o país já notificou 262.777 óbitos causados pela doença. A média móvel, que aponta o crescimento da pandemia, bate recordes há 12 sias seguidos: desta vez o índice aponta 1.419 mortes diárias ao longo da semana.

O número de casos notificados em 24 horas foi de 75.495, com 10.869.227 no total. A contagem é feita pelas secretarias estaduais de Saúde e notificada pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASS). É importante destacar, porém, que os casos consideram ocorrências sintomáticas e assintomáticas.

A média móvel de casos, igualmente em crescimento, aponta 59.085 novos diagnósticos por dia durante a semana. O crescimento é preocupante, principalmente, por indicar uma maior pressão no sistema de saúde do país durante os próximos dias.

Ministério prevê até 3 mil mortes por dia em março

A equipe do Ministério da Saúde já se prepara para o pior momento da pandemia da Covid-19, em março deste ano. De acordo com informações publicadas hoje (5) pelo jornal Valor Econômico, a pasta calcula que haja uma explosão de casos e mortes no período, com os óbitos ultrapassando a barreira dos 3.000 por dia.

Ainda de acordo com a reportagem, o governo federal chegou ao número por causa do alastramento do vírus em todo o país, pelas aglomerações no fim do ano e no Carnaval e a dificuldade da população de manter-se em isolamento social, além da circulação no país de novas variantes mais contagiosas e com grande carga viral.

