Brasil registra 2.286 mortes por Covid em 24h, novo recorde diário na pandemia

O Brasil registrou nesta quarta-feira (10) mais 2.286 óbitos por Covid-19, o maior número desde o início da pandemia, de acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Com os dados atualizados do país, ao todo, já são 270.656 mortes pela doença.

O recorde anterior de mortes era de ontem (9), quando 1.972 vítimas entraram na contagem.

Ainda de acordo com o Conass, em apenas 24 horas, o país também registrou 79.876 novos casos da Covid-19 e, ao todo, conta com 11.202.305 infecções provocados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A média móvel de mortes também bateu o recorde pelo 12° dia consecutivo, chegando a 1.626. A média de casos ficou em 69.096.

Veja a sequência dos recordes da média móvel:

Sábado (27): 1.180 (recorde)

Domingo (28): 1.208 (recorde)

Segunda-feira (1): 1.223 (recorde)

Terça-feira (2): 1.274 (recorde)

Quarta-feira (3): 1.332 (recorde)

Quinta-feira (4): 1.361 (recorde)

Sexta-feira (5): 1.423 (recorde)

Sábado (6): 1.455 (recorde)

Domingo (7): 1.497 (recorde)

Segunda-feira (8): 1.540 (recorde)

Terça-feira (9): 1.572 (recorde)

Quarta-feira (10): 1.626 (recorde)

