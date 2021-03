“Brócolis” e “Malandra”: nomes em auxílio emergencial são investigados

Após a publicação da lista de aprovados no programa Auxílio Manauara e as denúncias a respeito de nomes considerados estranhos, a prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), reforçou as ações de transparência nos trâmites do benefício.

Assim, iniciou um levantamento para identificar inconsistências relacionadas aos nomes. Durante a análise foi constatado que nomes como “Acidente dos Santos Ferreira”, na verdade é “Audirene dos Santos Ferreira”; “Brócolis Rosane de Souza” é “Neocília Dozane de Souza”; “Malandra dos Santos Sidou” é “Nayandra dos Santos Sidou”; entre outros.

