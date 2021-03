Cadê Karol Conká? Artista some das redes sociais para descansar imagem

O trabalho para mudar a imagem que o público tem sobre Karol Conká já começou. Após ser eliminada do BBB21 com a maior rejeição da história do programa, com 99,17% dos votos, a cantora quer que os fãs esqueçam do que ela fez no reality show antes de retomar a carreira musical. E a tática para isso é desaparecer.

No fim de semana pós-eliminação, houve uma overdose de Karol Conká na tela da Rede Globo. Além dos tradicionais programas que os defenestrados da nave louca costumam participar, a cantora ainda foi chamada para o Domingão do Faustão e para o Fantástico.

Em ambos, ela apareceu com um visual meigo, com roupas cor de rosa, e falando de forma delicada.Mas o público não comprou essa imagem e acusou a cantora de repetir um falso discurso de arrependimento. Além disso, a emissora recebeu uma enxurrada de críticas por privilegiar Karol, enquanto outros participantes rejeitados, como Nego Di, não tiveram o mesmo espaço para se retratar.

Na segunda-feira (2/3), Karol apareceu nos Stories do Instagram pela primeira e única vez até agora desde que foi eliminada do BBB21. A estratégia foi a mesma: passar uma imagem sensível. A foto com um filtro rosado e imagens de nuvens ficou tão exagerada que foi comparada à capa do álbum Lover, de Taylor Swift.

Na imagem, Karol escreveu: “Não é justo me resumirem a 30 dias de pura pressão num confinamento assistido. Me estressei sim, errei sim, mas tive acertos que não foram replicados com tanta frequência na Internet! Agradeço aos que estão me enviando muito carinho e respeito! Obrigada por me perdoarem”.

Depois desse único post nos Stories, silêncio absoluto. Sinal de que a recepção do público não foi tão positiva quanto Karol tentou fazer parecer. O sumiço tem como objetivo descansar a imagem da cantora até que os fãs esqueçam do BBB21 e ela possa resgatar a carreira. Os planos são para um novo disco, um livro e um documentário para o Globoplay.

