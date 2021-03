Câmara atrasa pagamentos e gabinetes de vereadores da Capital têm energia cortada

A reportagem do ContilNet obteve a informação nesta quarta-feira (24), de que a Câmara Municipal de Rio Branco está com pendências na conta de energia elétrica em pelo menos quatro dos gabinetes dos vereadores desde dezembro de 2020.

A informação foi confirmada pela assessoria do vereador Emerson Jarude (MDB) e, além dos atrasos do pagamento, houve também corte por parte da Energisa na tarde de hoje. “São faturas que giram em torno de mais de R$ 3 mil, sendo que uma delas é de dezembro”, declarou a assessoria.

Ao menos três gabinete estão sofrendo com a pendência da falta de pagamento, uma delas é do vereador Raimundo Neném (PSB), que também passou pelo constrangimento do corte do fornecimento de energia.

Em contato com a Mesa Diretora do parlamento mirim, fomos informados que os débitos são provenientes da gestão anterior, o presidente da casa, vereador N Lima (Progressistas) não atendeu a esquipe de reportagem.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários