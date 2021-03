Centro de atendimento em saúde a operadores da Segurança retoma atendimentos na segunda

Vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial (Ciab) retoma os atendimentos de forma remota, a partir da próxima segunda-feira, 15. Os serviços estavam suspensos desde a regressão de faixa para a fase vermelha do período pandêmico, estabelecido em todo o Acre em 2 de fevereiro.

Criado em 2014, o centro oferece atendimentos psiquiátricos, psicológicos e sociais, com atividades recreativas e de lazer, além de estágios supervisionados para acadêmicos, por meio de convênios com universidades locais. O serviço é destinado aos operadores de todas as instituições de segurança do serviço público do Estado e seus familiares de primeiro grau (pais, irmãos, filhos e cônjuges).

“A secretaria criou o centro com a preocupação de manter a saúde mental do operador de segurança e de sua família em dia. Com a rotina exaustiva, que coloca em risco a própria vida, vivenciando momentos de tensão durante ocorrências, existem muitos profissionais que desenvolvem transtornos e precisam de ajuda. O Ciab garante apoio, basta procurar voluntariamente nossos serviços”, explicou a coordenadora-geral do centro, Sabrina Gondim.

Com quase 18 mil atendimentos desde a implantação da unidade, a admissão do servidor ou familiar se dá por encaminhamento institucional, em busca ativa ou voluntária. Por conta da pandemia, o centro passa a funcionar por atendimento remoto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h, podendo o interessado entrar em contato pelo telefone (68) 99215-8216, pelo e-mail, ciab.sejuspac@gmail.com ou pela rede social no Instagram @ciab_acre.

O secretário de Segurança, Paulo Cézar dos Santos, destaca a importância de se ter um centro integrado que disponibilize ajuda aos profissionais da área. “O trabalho do Ciab é muito relevante e não por acaso se tornou exemplo para outros estados, por seu pioneirismo em disponibilizar esses serviços, o que muito nos orgulha. Por isso estamos mantendo o atendimento em um período importante de pandemia, em que muitos estão buscando atendimento psicológico”, observou.

