Centro Universitário Uninorte abre inscrições para o V Processo Seletivo de Medicina

O V Processo Seletivo do curso de Medicina, que tem como objetivo selecionar calouros para o 1º semestre do curso, está com as inscrições abertas para 20 (vinte) vagas podendo ser realizadas no ínterim de 29/03/2021 a 05/04/2021. As inscrições podem ser realizadas através do site https://vestibular.uninorteac. edu.br/ ou https://strixeducacao.com.br/.

As provas serão realizadas e aplicadas no período vespertino, exclusivamente no Centro Universitário Uninorte, no dia 09/04/2021 (sexta-feira) e os candidatos disporão de quatro horas para concluir a prova, das 14h00 às 18h00 (horário local da cidade Rio Branco – AC). A taxa de inscrição será no valor de R$350,00(trezentos e cinquenta reais).

No processo de inscrição os concorrentes deverão ficar atentos às documentações para a matrícula exigidas no edital, que pode ser acessado através do sitehttps://vestibular.uninorteac. edu.br/.

Segue abaixo, o contato para mais informações:

Centro Universitário Uninorte: (68) 3302-7070

Strix Educação: [email protected] br.

