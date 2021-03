CIEE doa 500 cestas básicas a famílias de Rio Branco afetadas pela cheia do Rio Acre

Alimentos foram entregues no dia 10 de março, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

O CIEE realizou a entrega de 500 cestas básicas que serão encaminhadas a famílias de Rio Branco que sofreram com a cheia do Rio Acre. Segundo a Defesa Civil, o aumento no nível da água afetou diretamente a rotina de 13 mil pessoas, entre desabrigados e desalojados.

“Identificamos junto ao poder público um grande número de famílias em situação de insegurança alimentar. Houve um agravamento da situação de vulnerabilidade pela cheia do rio e o aumento dos casos da Covid 19. O estado do Acre enfrenta uma crise sem precedentes”, afirmou a superintendente de Ação Social e Filantropia do CIEE, Maria Nilce Mota.

Os alimentos doados pelo CIEE foram entregues no dia 10 de março, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos da capital acreana.

Manaus também recebeu doações

Em fevereiro, com o agravamento da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus em Manaus/AM, o CIEE realizou a doação de 1 mil cestas básicas, que também foram encaminhadas para famílias em vulnerabilidade.

Na ocasião, a secretária Jane Mara Silva de Moraes Oliveira, chefe da pasta de Mulher, Assistência Social e Cidadania, participou da entrega dos alimentos no Espaço de Cidadania do CIEE, no bairro São Geraldo.

