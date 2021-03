Clínicas de Psicologia e Fisioterapia da Uninorte atendem pacientes pós-covid

Com o isolamento social realizado em consequência da pandemia causada pelo vírus da COVID-19, a importância do cuidado com a saúde mental e a saúde física tornaram-se mais evidentes e vitais. Além disso, problemas que já estavam em antecedência, apenas se potencializaram. Já para aqueles com doenças preexistentes, a pandemia serviu como o estopim.

Problemas como a ansiedade, depressão e dores na coluna, causados pela falta de atividade física ou má postura, sempre estiveram presentes nos indivíduos, e em razão do isolamento eles se agravaram.

Assim, as áreas da Psicologia e Fisioterapia fizeram-se fundamentais nesse momento em que o mundo está inserido prioritariamente no tratamento para as pessoas atingidas pela COVID-19. Durante o tratamento do vírus, o paciente precisa, tanto do acompanhamento psicológico para servir de suporte nessa etapa difícil, quanto do físico na reabilitação para trabalhar nas sequelas resultadas pela doença.

Segundo a supervisora da Clínica Escola de Psicologia do Centro Universitário Uninorte, Priscila Bertolini, o período pandêmico tornou a perda de entes queridos mais frequentes e o luto contribui para o adoecimento das pessoas que já podiam estar sofrendo com problemas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outros. A supervisora afirma que “o atendimento psicoterápico também se torna importante para aqueles que tiveram algum tipo de sequela devido à contaminação pela COVID, sejam elas psicológicas ou fisiológicas. Ele se faz necessário e até imprescindível como forma de suporte para passar por questões que trazem sofrimento psíquico e até mesmo fisiológico,” finaliza a psicóloga supervisora da clínica escola.

No decurso da pandemia, a psicologia está servindo de auxílio, tanto aos isolados, quanto para as vítimas do vírus e seus familiares, ajudando na redução dos transtornos de ansiedade, servindo de amparo emocional para o paciente e a família, trabalhando com o enfrentamento. Em contrapartida, a fisioterapia está colaborando com os pacientes durante o atendimento clínico e em seguida, prestando assistência nos tratamentos das sequelas, e mesmo aqueles que nunca possuíram problemas na coluna estão procurando atendimento para a melhora.

O coordenador da Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Uninorte, Gustavo Moretti, esclarece que a clínica escola não só contribuiu para a sociedade acreana durante esse período de pandemia, mas vem desempenhando uma contribuição social de grande valor, desde que os seus serviços começaram em 2010, com tratamentos que estavam disponíveis apenas nos serviços privados, ou até mesmo no SUS (Sistema Único de Saúde). “A demanda sempre foi muito grande em nossa clínica escola, desde quando começamos os nossos atendimentos. Esses atendimentos vêm ajudando muitas pessoas que antes não teriam condições de ter acesso aos serviços de fisioterapia e agora com a COVID, e as grandes complicações que o vírus traz, dentre elas as complicações físicas, a clínica desempenha um papel importantíssimo na reabilitação e na recuperação dos pacientes, não só acometidos pela COVID, mas por outras patologias também”, ressalta Moretti.

A Clínica Escola de Psicologia do Centro Universitário Uninorte fornece aos pacientes atendimento psicoterápico individual voltado a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Direcionados a abordagens terapêuticas diversificadas, sendo adequado a cada caso. Fornece, também, terapias de grupo voltadas para temáticas específicas e adaptadas à demanda.

Os serviços oferecidos pela Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Uninorte vão desde atendimentos de fisioterapia em ortopedia, traumatologia, reumatologia e até fisioterapia desportiva e fisioterapia neurológica no adulto – realizados diariamente pelos acadêmicos dos últimos dois períodos do curso, que estão finalizando os estágios supervisionados curriculares, sempre sobre a supervisão de um professor docente da instituição.

Nesse mês de março, a Clínica Escola de fisioterapia do Centro Universitário Uninorte está com uma campanha de atendimento às mulheres. Apesar de estarem trabalhando com atendimento específicos às mulheres há um bom tempo, uma divulgação importante e mais ampla em comemoração ao mês dedicado à elas. A intenção é que chegue ao conhecimento de muitas mulheres que a clínica realiza atendimentos à gestantes, puérperas (mulheres em resguardo), mulheres que possuem algum problema de incontinência urinária ou algo voltado para a área da uroginecologia. A clínica possui todo um trabalho de reabilitação que pode ser realizado por meio de exercícios, aparelhos de eletroestimulação e outros benefícios oferecidos pela clínica escola.

Confira abaixo, os contatos para o agendamento de horários:

Escola de Psicologia do Centro Universitário Uninorte: (68) 3302-7044. Basta entrar em contato com o número e fornecer os dados necessários para o cadastro e agendamento.

Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Uninorte: (68) 99989-1612. Basta entrar em contato com o número e fornecer os dados necessários para o agendamento. O cadastro também pode ser feito pessoalmente na clínica lembrando que mediante a um encaminhamento médico.

