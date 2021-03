Clube processa jogadora grávida por “não informar intenção de ser mãe”

Lara Lugli, ex-jogadora do Volley Pordenone em 2018/19, teve seu contrato rescindido com o clube, em março de 2019, depois de anunciar gravidez, sofreu um aborto espontâneo após cerca de um mês e agora briga na justiça com o Pordenone. O clube processa a italiana por perdas e danos consequentes de sua gravidez e por ela não ter avisado que “tinha intenção de ser mãe”.

A equipe argumenta que Lara deveria ter informado o desejo de engravidar e, ao omitir esse detalhe, ela “violou a boa fé contratual”. Quando a atleta exigiu que recebesse seu salário de fevereiro e não recebeu, foi o pontapé para o caso ir parar na justiça. Lara falou sobre o caso nas redes socias.

