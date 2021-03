CNHs já podem ser retiradas na OCA Rio Branco por meio de agendamento

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) mantém o atendimento na OCA em Rio Branco apenas para a entrega de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos usuários que fizeram a solicitação na própria OCA antes do fechamento total das unidades. Para receber o documento, é necessário fazer o agendamento do serviço por meio do site www.detran.ac.gov.br. É importante que o agendamento seja realizado na opção Detran/OCA, já que é possível agendar também na sede do Departamento.

“A procura para renovação de habilitação aqui na OCA tem sido grande, mas neste momento só é possível realizar o serviço na sede do Detran, por meio de agendamento”, explica Janaina Maciel, coordenadora de Atendimento do Detran/OCA.

É importante lembrar que no dia agendado para recebimento da CNH, o cidadão deve usar máscara de proteção durante todo o período e que não é permitida a entrada de acompanhantes.

Os demais serviços seguem suspensos enquanto perdurar a classificação do Acre na Bandeira Vermelha.

