‘Coala’ é preso em Rio Branco acusado de decapitar jovem que trocou de facção

Samuel Conceição da Silva, de 18 anos, foi sequestrado na casa da mãe, julgado pelo tribunal do crime, amarrado, torturado e decapitado

O jovem Wallisson Campos de Almeida, de 18 anos, vulgo Coala, foi preso nesta quarta-feira (3) acusado de matar Samuel Conceição da Silva. O crime aconteceu na noite de terça-feira (2), em uma área de mata na Travessa Divina Luz, no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco.

Relembre: Jovem que trocou B13 por CV é torturado, decapitado e encontrado em mata

Policiais Civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram a prisão de Coala ainda em flagrante. Coala confessou à polícia ter matado o Samuel e falou também que teve a ajuda de dois comparsas.

Segundo informações da polícia, o jovem Samuel Conceição da Silva, de 18 anos, foi sequestrado na casa da mãe, julgado pelo tribunal do crime, amarrado, torturado e em seguida foi decapitado na noite de terça-feira (2). O corpo só foi encontrado na manhã desta quarta-feira (3), em uma área de mata próximo ao Campo de Futebol do Pelé.

À polícia, Walisson confirmou que a motivação do crime seria que Samuel saiu da facção Bonde dos 13 e havia entrado para o Comando Vermelho. Outra informação obtida pela polícia é que Samuel também estava saindo do Comando Vermelho para entrar em uma igreja evangélica, mesmo assim, foi julgado pelo Tribunal do Crime Organizado e condenado a morte por “traição”.

Diante dos fatos e da confissão, Wallison foi preso e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, para a tomada das medidas cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários