Coluna da Jackie Pinheiro traz Moda e diversidade no Dia Internacional da Mulher

Gabriela Tanaka e Patrícia Cardoso vestem looks da Equívoco Jeanswear. E Amanda Moreira usa vestido Lessis Brand. Todas usam acessórios da DB e sapatos Acervo.

Hoje, no dia 8 de março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher e essa data não poderia passar em branco por aqui. Mais do que um dia no calendário, ele é um símbolo da luta feminina pelo empoderamento, pela conquista de direitos iguais e poder de decisão ampliado. E todas, absolutamente todas, fazem parte dessa história, afinal, sabemos que as lutas são diárias, né? Neste ano, decidimos prestar a nossa homenagem a todas vocês com um editorial que representasse o que acreditamos: a diversidade!

“Estamos há pelo menos um ano vivendo os desafios da pandemia, que se é difícil para qualquer pessoa, imagina para as mulheres? Somos chefes de família, mães, amigas, esposas e tudo que precisar. No meio disso tudo seguimos firmes e fortes na busca pelos nossos objetivos, sem deixar a peteca cair”, relata a produtora de moda da agência de modelos Max Fama, Carolina Souza. “O nosso objetivo com esse editorial é mostrar a força da mulher”, finaliza.

As três modelos de trás: Maria da Conceição veste macacão mostarda Equívoco Jeanswear, camisa Acervo, acessórios DB Acessórios e sapatos Acervo. Patrícia Cardoso veste cropped Equívoco Jeanswear, calça Predilect’s Plus, acessórios DB Acessórios e sapatos Acervo. Ana Luiza Pascoal veste conjunto mostrada Predilect’s Plus, acessórios DB Acessórios e sapatos Acervo.

Da esquerda para a direita, as três modelos da frente: Siberia da Silva veste jaqueta e calça pink Equívoco Jeanswear, acessórios DB Acessórios e sapatos Acervo. Gabriela Tanaka veste macaquinho Equívoco Jeanswear, acessórios DB Acessórios e sapatos Acervo. Amanda Moreira veste vestido Lessis Brand, acessórios DB Acessórios e sapatos Acervo.

Da esquerda para a direita. Amanda Moreira veste vestido Lessis Brand. Patrícia Cardoso veste cropped Equívoco Jeanswear, calça azul marinho Predilect’s Plus. Gabriela Tanaka veste macaquinho jeans Equívoco Jeanswear. Todas usam acessórios DB Acessórios e sapatos Acervo

Ficha Técnica:

Modelos: Agência de modelos Max Fama @maxfama_oficial

Maquiadora: Isabelle Freitas @zabellefreitas

Fotógrafo: Rodolfo Souza @rodolfosouzafotos

Assistente de maquiagem: Karol Schmitt @kbs.makeups

Produtora de moda: Carolina Souza @cayhhsouza

Coordenadora de pauta: Antônia Biazzi @antoniadebiazzi

Gerente de Marketing: Cláudia Siqueira @ccysiqueira

Produção executiva: Paulo Henrique Albuquerque @pauloybrasil

Direção de Arte: Wesley Alisson @wesleyalisson

Toda mulher é meio Leila Diniz

Sempre empoderando as mulheres, a Ótica Moderna tem feito ensaios com mulheres de todas as idades valorizando, também, a diversidade. Cada par de óculos mais lindo que o outro. A loja fica localizada na rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaa. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

Cobrindo os fios brancos no isolamento social

O período de isolamento social para tentar conter a pandemia do novo coronavírus trouxe também independência. Sem poder frequentar os salões, as mulheres passaram a colocar a mão na massa para cuidar dos cabelos. Para cobrir os fios brancos em casa, com produto natural, livre de amônia e outros subprodutos, a melhor alternativa é usar a Henna.

A Henna Pó Himalaya é uma planta desidratada e moída, originária do Oriente Médio e importada da França. Ela também é usada pelos melhores cabeleireiros com perfeito resultado de coloração e tratamento para todo tipo de cabelo, apenas com água fervente. Ela tem como principal função cobrir os indesejáveis fios brancos. Pode ser encontrada em 22 tonalidades, na Farmácia Vitória Régia, a preços super justos. A Henna Creme de 70ml, curta R$ $63,00. Já a Henna em Pó, de 80g e 250g, custam R$ 66,00 e $145. Siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

B-Day da Letícia

Felicidades e muitos anos de vida para a farmacêutica Letícia de Pardo, que celebrou mais um ano de vida no dia 6, em família, como pede o momento.



Mulher

Hoje, no dia 8 de março, o Salão Inove fez uma singela homenagem às clientes e às mulheres acreanas na sua página do Instagram. Acompanhe a página @salaoinoveac e fique por dentro das novidades. Mais informações pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610.

Rainha da Glamurência

A convite do Boticário, a cantora Marília Mendonça estrelou a campanha digital para o lançamento de Glamour Fever, fragrância intensa e marcante, que promete ser uma verdadeira febre na perfumaria nacional. A campanha faz conexão com atual fase da vida da cantora – ainda mais carismática e cheia de estilo – e acrescenta muito glamour à sua rotina. O novo reinado é regido pelo segredinho da fragrância, com acordes da orquídea Pink Leopard, uma flor de pétalas aveludadas e desenhos únicos.

A embalagem de Glamour Fever traz a clássica estampa de leopardo – em tons caramelo, nude, preto e bronze, em versão contemporânea, alinhada às tendências de moda para 2021. O lançamento ficou completo com o batom da linha Make B. – com alta cobertura, textura cremosa e disponível na cor Vermelho Terra, e de um nécessarie – ambos com estampas seguindo o animal print, característica predominante na comunicação visual do cartuxo da fragrância.

Mensagem poderosa no Dia Internacional da Mulher

Para o Dia Internacional das Mulheres, o Boticário convidou, por meio de suas redes sociais e plataformas de comunicação interna, mulheres a compartilharem suas histórias a partir da frase: “mulheres da minha vida, obrigada por…”. O resultado da ação está na campanha #SomosFeitasDeTodas que, a partir de depoimentos recebidos por WhatsApp de consumidoras, força de vendas, parceiras e colaboradoras da marca, criou um áudio manifesto que está sendo compartilhado hoje, 8 de março, entre mulheres de todo o Brasil.

O material tem curadoria, cocriação e locução de Cris Guterres e Renata Hilario, do Meteora Podcast – duas amigas que dizem o que pensam para provocar inspiração e informam para provocar ação. Além do Whatsapp e redes sociais, o conteúdo também será disponibilizado nas plataformas de streaming de música e podcast a partir de mídia programática para que muitas mulheres possam ouvir quando se sentirem sozinhas e mostrarem o quão gratas são por sentirem a presença umas das outras. O tema da campanha teve influência do contexto em que o mundo vive. “São as mulheres que mais sofrem os efeitos da pandemia. E quando aperta são as mães, avós, filhas, amigas, vizinhas e colegas que nos ajudam a não nos sentirmos tão sozinhas, mesmo à distância. Esse insight norteou nossa criação e se confirmou nos depoimentos que recebemos”, conta Larissa Magrisso, VP de Criação e Conteúdo da W3haus. Essa é a terceira onda da plataforma #SomosFeitasDeTodas, criada pela W3haus para o Boticário em 2019 e que incentiva a união e o apoio entre as mulheres.

Ação continuada

Ainda sobre o Dia Internacional das Mulheres, reforçando a importância de continuar os diálogos sobre o papel feminino na sociedade, o Boticário promoverá em suas redes, todo dia 8 – mensalmente -, até 08 de março de 2022, conteúdos com várias pautas sobre a mulher, tornando a data especial e trazendo discussões que devem ser promovidas o ano todo. Liderança, Maternidade, Trabalho, Tabus, Identidade e Cor são algumas das temáticas que irão compor este calendário.

Como parte do compromisso do Boticário de incentivar cada vez mais a participação e protagonismo feminino em frente a ciência e empreendedorismo, além de se posicionar contra a violência doméstica e fomentar a independência da mulher, a marca tem apostado em apoio a diversas frentes e projetos. Um destes é o projeto Empreendedoras da Beleza, onde o Grupo Boticário em parceria com a Aliança Empreendedora se une para apoiar mulheres que trabalham por conta própria, formalizadas ou não, em situação de vulnerabilidade social, que estão sendo impactadas economicamente em decorrência da pandemia COVID-19, em diferentes regiões do Brasil. Lançado em setembro de 2020, o programa já capacitou mais de 11 mil mulheres e contribuiu para o aumento de renda de mais de 55% delas.

Fora a capacitação, as 500 mais empreendedoras receberam uma cota apoio, para ajudar na retomada dos negócios. Eram elegíveis a esse benefício mulheres cis ou mulheres trans, com mais de 18 anos, que atuavam na área da beleza e atendiam aos demais critérios previstos no regulamento do programa.

https://www.empreendedorasdabeleza.org.br/

O Boticário troca espaço para lançamento de produto por alerta sobre cuidados de combate à pandemia

Atento ao momento crítico em que o país se encontra pelo agravamento da crise provocada pela Covid-19, o Boticário produziu em 24 horas uma nova mensagem para promover conscientização sobre amor, cuidado e apoio nesse momento de isolamento social, aproveitando um espaço de mídia na TV que estava originalmente reservado para o lançamento de uma fragrância.

Veiculado durante intervalo da final da Copa do Brasil, na Rede Globo neste domingo, dia 7, e publicado nas plataformas digitais, o filme mostra a ânfora da marca se transformando em um coração, para ressaltar que em tempos de pandemia, amar é cuidar. A narrativa faz um alerta para que as pessoas respeitem os protocolos de segurança e o isolamento social e finaliza com a mensagem: “porque mais importante do que esses 30 segundos é o tempo que ainda vamos viver ao lado de quem a gente ama”.

Incentivo à ciência

Desde o início da pandemia o Grupo Boticário – que envolve as marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, Vult, Eume, Beautybox e Beleza na Web – tem realizado diversas ações de apoio à sociedade, como a produção e o envase de álcool em gel, álcool líquido 70% e sabonetes para doação a pessoas em vulnerabilidade social. O Grupo Boticário faz parte de uma iniciativa com 40 empresas privadas brasileiras, o Governo do Estado de São Paulo e o Instituto Butantan para a construção de uma fábrica de produção do IFA, a base da vacina contra Covid-19.

Criado a quatro mãos com a AlmapBBDO, o filme foi produzido em um curto período de tempo, para fazer um alerta no momento mais difícil que estamos vivendo. “Este é um trabalho que demonstra mais uma vez o genuíno compromisso do Boticário em fazer a diferença na sociedade. Uma marca brasileira presente na vida do consumidor, que entendeu a urgência do momento e usou o espaço de mídia destinado a um grande lançamento de produto para se posicionar e passar uma mensagem essencial”, destaca Marcelo Nogueira, Diretor Executivo de Criação.

