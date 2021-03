Com apoio de Bittar, Bocalom promete entregar mil casas populares em até 2 anos

As casas devem ser construídas pelo Ministério do Desenvolvimento, com apoio financeiro da Caixa Econômica

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) conseguiu, em Brasília, apoio do senador Márcio Bittar (MDB) para contratação de ao menos mil casas populares em Rio Branco.

Segundo ele, as casas devem ser construídas pelo Ministério do Desenvolvimento, com apoio financeiro da Caixa Econômica.

Na ocasião, Bittar garantiu destinar recursos do orçamento da união para dar início às obras. “Será destinada para aquelas pessoas que mais precisam e que sofrem com a alagação”, declarou o senador.

O chefe do executivo municipal contou que sua peregrinação na capital federal tem o intuito de amenizar o sofrimento das famílias que sofrem anualmente com as enchentes. Bocalom ressaltou que em até dois anos as unidades habitacionais devem ser entregue às pessoas.

