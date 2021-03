Com aumento no nível do Rio Iaco, igarapés já começam a transbordar em Sena

O mês de março é um período crítico, por conta do aumento no volume de chuvas

Com um aumento de 2,20 m no nível do Rio Iaco, em Sena Madureira, nas últimas 24 horas, os igarapés que recebem as águas do afluente também começaram a subir.

Em imagens enviadas à reportagem do ContilNet nesta quarta-feira (10), o Igarapé Salpico, no ramal da Xiburema, já aparece transbordando.

O rio havia saído da cota de alerta na última semana, depois que atingiu inúmeros bairros na cidade e centenas de famílias.

Embora as águas tenham baixado depois que quase todo o centro de Sena foi tomado, o mês de março é um período crítico, por conta do aumento no volume de chuvas nas cabeceiras dos rios que desaguam no Iaco.

O manancial está na marca dos 12,22 metros, de acordo com a Defesa Civil.

