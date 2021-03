Com avanço da covid no AC, lotação de leitos obstétricos e comuns ultrapassa 115%

De acordo com o boletim informativo de assistência à saúde da Sesacre, emitido nesta terça-feira (2), a ocupação de leitos obstétricos para pacientes com coronavírus já atingiu 150% em Rio Branco.

Além disso, nos demais municípios do Acre, os leitos clínicos comuns chegaram a 115% da capacidade total.

O colapso no Sistema Único de Saúde (SUS) já vem sendo enfrentado há alguns dias no Estado. Por várias vezes, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) também chegam ao limite.

Nesta terça-feira (2), são 431 pacientes que estão internados nos Hospitais de Referência e nas clínicas privadas, sendo que 117 deles estão na UTI.

