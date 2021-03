Com colapso na saúde, bancada solicita urgência para vacinação em massa no Acre 

A bancada federal do Acre no Congresso Nacional entregou um ofício nesta quarta-feira (17), solicitando a vacinação em massa da população do Estado do Acre, em função da situação de calamidade pública em que se encontra a saúde do estado, em função da pandemia em todo território acreano.

De acordo com o documento, os objetivos que fizeram a classe política buscar intervenção federal, é que além da pandemia e dos leitos do sistema público e privado estarem colapsados, ainda houve o agravamento da situação em razão da situação de emergência, oriundas das enchentes em fevereiro, deixando centenas de famílias desabrigadas.

A bancada política considera que a imunização dos 894.470 acreanos custaria muito menos dinheiro aos cofres públicos, com resultados eficientes e eficazes mais rápidos, do que os gastos exorbitantes com a logística de transferência de pacientes para outros estados e encaminhamento de cilindro de oxigênio.

“Reiteramos o pedido da vacinação em massa, pela urgência que a situação apresenta, podendo, inclusive, o Acre ser um Projeto Piloto de vacinação em massa da nossa Amazônia”, ressalta o ofício.

A bancada federal liderada pelo senador Senador Sérgio Petecão (PSD) Coordenador da Bancada do Acre, Senador Márcio Bittar (MDB), Relator do Orçamento Geral da União /2021, Senadora Mailza Gomes (PP), Deputado Federal Alan Rick (DEM), Deputada Federal Dra. Vanda Milani (SD), Deputado Federal Flaviano Melo (MDB), Deputada Federal Jéssica Sales (MDB), Deputado Federal Jesus Sérgio (PDT), Deputado Federal Léo de Brito (PT), Deputada Federal Mara Rocha (PSDB) e Deputada Federal Perpétua Almeida (PCdoB).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários