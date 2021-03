Com Copa do Brasil, Weverton é 1º acreano a conquistar principais títulos do país e Libertadores

Weverton segue escrevendo uma história vitoriosa no futebol. Com o título do Palmeiras na Copa do Brasil, o goleiro acreano não foi apenas o melhor arqueiro da competição, como também alcançou mais mais um feito inédito na carreira:

a conquista da tríplice coroa. Aos 32 anos, encerrou a temporada mais vitoriosa no esporte com troféus do Campeonato Paulista, Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Ao todo, são 11 títulos conquistados (veja a relação ao fim do texto).

No cenário brasileiro, o acreano que começou a carreira na base do extinto Juventus-AC, está com a galeria de troféus completa. Em 2018, primeira temporada com a camisa do Palmeiras, foi campeão do Campeonato Brasileiro.

E não para por aí. Weverton também tem dois títulos do Campeonato Brasileiro da Série B. O primeiro em 2008, com o Corinthians, quando integrava o elenco, mas não chegou a jogar.

Em 2011, foi campeão com a Portuguesa e uma das peças fundamentais do tme que ficou conhecido no futebol nacional como Barcelusa, pela excelente campanha que levou ao título da Série B.

Após fim de contrato com a Lusa, foi para o Athetico, onde foi campeão do Campeonato Paranaense.

Destaque no Athetico, Weverton ganhou a chance de defender a Seleção Brasileira nas Olimpíadas em 2016 e não decepcionou.

Foi campeão olímpico, título inédito para o Brasil, defendendo pênalti na final contra a Alemanha, faturando a medalha de ouro ao lado de Neymar e companhia.

Desde então, Weverton é figura frequente nas convocações do técnico Tite.

Nesta segunda-feira (8), o goleiro usou as redes sociais para publicar uma foto em que aparece com os prêmios individuais conquistados na temporada.

Entre as conquistas estão Bola de Prata, da Espn, e troféu de melhor goleiro, da Mesa Redonda. (Veja abaixo)

Com mais de 150 partidas como titular no Verdão, Weverton tem ainda mais dois anos de contrato.

O goleiro, que também tem passagem por Botafogo-SP, América-RN e Oeste-SP, quer mais e sonha disputar a Copa do Mundo. Catar 2022 é logo ali!

Veja todos os títulos do goleiro Weverton

Palmeiras

2018: Campeonato Brasileiro da Série A

2020: Florida Cup

2020: Campeonato Paulista

2020: Copa Libertadores da América

2020: Copa do Brasil

Atlhetico

2016: Campeonato Paranaense

2013: Marbella Cup

Portuguesa-SP

2011: Campeonato Brasileiro da Série B

Botafogo-SP

2010: Campeonato Paulista do Interior

Corinthians

2008: Campeonato Brasileiro da Série B

Seleção Brasileira

2016: Jogos Olímpicos

(Foto: Reprodução/Instagram)

