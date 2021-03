Com Covid-19, pai de Yudi Tamashiro sofre parada cardíaca e é intubado

O pai de Yudi Tamashiro, Nelson, 56, sofreu um infarto na noite de segunda-feira (15) em decorrência de complicações pela Covid-19. Seu estado é estável. O pai, a mãe e a irmã de Yudi estão com diagnóstico positivo para a doença.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Yudi, chorando, falou sobre o momento delicado pelo qual passa. “Estado do meu pai está pior. Essa noite ele teve um infarto e está intubado. Só eu que não estou com o vírus e estou fazendo a correria”, começou.

Na sequência, o apresentador pediu por orações. “O que peço a vocês é o que eu pedi quando a minha mãe estava com câncer: é só oração. Aqueles que creiam orem pela minha família por favor. Não sei o que Deus quer de mim, mas é muita batalha, mano”, disse.

O pai do artista tem hipertensão e estava no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (45 km de SP). De acordo com a assessora de imprensa de Yudi, ele estava sendo transfiro para o Hospital Fernão Dias onde ficará isolado com pacientes com síndrome respiratória.

Em maio de 2020, a avó de Yudi morreu por causa de complicações da Covid-19. Na época, pediu às pessoas que se cuidassem. “Tem gente levando na brincadeira”, disse.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários