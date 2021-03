Com folha salarial de R$ 26 mil, Náuas decide manter elenco na capital e espera início do Acreano

Mesmo com despesas, Cacique do Juruá opta manter todos 22 atletas alojados no estádio Florestão, em Rio Branco. Presidente cita segurança do futebol e crê em acordo com governo

O Náuas segue alojado nas dependências do estádio Florestão, em Rio Branco (AC), esperando o início do Campeonato Acreano 2021, que está indefinido em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 no Acre.

Ainda que somente a folha salarial da equipe seja de R$ 26 mil, o Cacique do Juruá não pensa em se desfazer dos jogadores contratados.

Para o estadual, o Náuas formou um elenco como 22 jogadores, sendo 18 atletas vindos de fora do Acre.

O presidente do Cacique do Juruá, Zacarias Lopes, que também é o técnico da equipe nesta temporada, diz que o elenco montado é o melhor do futebol acreano atualmente.

– Nós montamos um elenco, que me permita a falta de modéstia, mas é o melhor elenco do campeonato. Nesse momento, na minha opinião como treinador de futebol que estudei e tenho algumas orientações a respeito disso, é um dos melhores elenco que o futebol acreano já viu, pelo menos, nos últimos 10 anos – afirma.

Zacarias Lopes reforça que o Náuas, assim como os demais clubes do futebol acreano, são favoráveis ao combate à pandemia da Covid-19, mas opina que o futebol é seguro com o cumprimento de protocolos sanitários.

– Nós tivemos campeonato no ano passado e tivemos um protocolo seguro. A gente também constata que o futebol é uma atividade segura, que até propõe em seus praticantes mais segurança – destaca.

Depois de ficar na quinta posição na classificação geral do Campeonato Acreano 2020, o Náuas quer brigar pelo título estadual e garantir vaga nas competições nacionais de 2022.

O dirigente lamenta a falta de diálogo do esporte com o poder público, mas confia em um entendimento em breve.

– Creio vai haver entendimento, acredito no governador, confio no Comitê de Covid-19, e se nós tivermos essa conversa, a única coisa que fico triste e não concordo, é essa falta de dialogo. Na hora que a gente conversar, tenho certeza absoluta que vamos chegar a um acordo – finaliza.

O Náúas tem estreia definida no estadual contra o Galvez, que é o atual campeão acreano. Os confrontos do primeiro turno já foram definidos pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

