Com gasto mensal entorno de R$ 170 mil, dirigente do Andirá teme prejuízos maiores por paralisação

A empresa de gestão esportiva que está gerindo o futebol profissional do Andirá pode ter aumento das despesas se houver atraso para o início do Campeonato Acreano 2021. Isso porque o Morcego já tem todo elenco alojado em Rio Branco (AC) e os gastos mensais, incluindo folha salarial, gira entorno de R$ 170 mil.

Em entrevista ao ge na manhã desta sábado (28), a empresária e gestora Maria Damaira Aguiar disse que o Morcego aguarda a liberação das autorizardes de saúde para retornar aos treinamentos. Enquanto isso, todos jogadores seguem alojados na capital.

– Temos que manter porque não temos condições de mandar os jogadores voltar e depois voltar de novo. A gente sabe que o custo de uma passagem para o Acre é muito cara, é melhor viajar para Europa. Então temos que manter e vamos aguardar isso – afirma

– Tem os gastos diários, como alimentação. É o primordial. Entorno por mês, como a folha salarial, gastamos mais de R$ 170 mil. Mas ainda acredito que vai mais que isso – completa a dirigente.

Segundo a gestora, o Governo do Acre deveria autorizar os clubes de futebol a retornarem aos treinos mediante ao teste negativo para Covid-19. Ele conta que o Andirá testou nesta semana os jogadores, funcionários e comissão técnica, e todos apresentaram resultado negativo.

– Eu acredito que se, na boa vontade do governador, se ele quisesse, deixaria os clubes treinar. Como? A gente fazendo os testes da Covid-19. Essa semana mesmo eu trouxe várias caixas de testes Covid-19 para Rio Branco e fizemos essa semana no meu plantel inteiro, inclusive até na cozinheira, no motorista, todo mundo fez. Todos deram negativo graças a Deus – garante.

Damaira Aguiar diz que mantém contato com empresa parceira do Rio de Janeiro (RJ) para compra de vacinas contra o novo coronavírus, assim quando houver liberação das autoridades. A gestora teme prejuízo maior caso a paralisação das atividades permaneça por muito tempo.

– Acaba sendo um prejuízo. Estávamos contando que seria uma coisa rápida porque o estadual é rápido. Então a gente estimou um prazo e também os gastos durante todo campeonato. Aqui no Acre não temos ajuda de ninguém, então é complicado. É uma coisa que não podemos abrir mão nem largar – finaliza.

O Andirá estreia no Campeonato Acreano contra o Atlético-AC. O estadual, no entanto, não está confirmado para começar no dia 7 de março. A Federação de Futebol do Acre (FFAC) aguarda resposta do Comitê de Combate à Covid sobre a liberação para realizar a competição.

