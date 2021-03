Com golaço no fim, Flamengo vence Nova Iguaçu em estreia no Carioca

Rubro-Negro vence por 1 a 0 com gol no final

Com uma equipe alternativa, já que os principais jogadores entraram de férias após a conquista do Brasileiro, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca, nesta terça-feira (2) no estádio do Maracanã, derrotando o Nova Iguaçu por 1 a 0 com um gol no finzinho.

FIIIIIM DE JOGO NO MARACA! Com golaço de Max, o Mengão vence o Nova Iguaçu por 1 a 0 e estreia com o pé direito no @Cariocao 2021! Vamooooos! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/NR08yNVmnC — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2021

Com este resultado, o Rubro-Negro assume a liderança da competição com três pontos, enquanto o time da baixada ficou na lanterna sem pontuar.

Sem gols na etapa inicial

Desde o primeiro minuto o time da Gávea assumiu o comando da partida, se posicionando no campo do adversário, chegando ao total de 65% de posse de bola no período.

Já o Nova Iguaçu, se postou de forma recuada, apostando em jogadas de contra-ataque. Com isso, a partida não teve muitas oportunidades claras de gol (o Flamengo teve apenas duas no período), e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Gol no fim

A partida permanece com a mesma dinâmica na etapa final. E o Flamengo cria logo duas oportunidades em sequência nos primeiros minutos, com Thiaguinho aos 2 minutos, e com Matheuzinho aos 3. Porém, o goleiro Luiz Henrique aparece bem e defende.

Aos 21 minutos o Rubro-Negro quase abre o marcador quando Thiaguinho cruza e a defesa do Nova Iguaçu desvia na direção da própria meta, mas a bola vai para fora.

Quando parecia que a forte marcação do Nova Iguaçu prevaleceria, o Flamengo encontra um gol aos 48 minutos. Lázaro toca para Max, que bate no ângulo do gol adversário. Um golaço para garantir o triunfo do Rubro-Negro.

(Foto: © Marcelo Cortes/Flamengo/Direitos Reservados)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários