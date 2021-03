Com início do Acreano adiado, Náuas revive estadia prolongada fora de casa como em 2020

Cacique do Juruá tem delegação alojada no estádio Florestão e aguarda liberação do futebol para iniciar treinos e disputar estadual. Presidente diz que situação é difícil e espera definição

O Campeonato Acreano 2021 deveria ter começado no último fim de semana, mas com as restrições impostas por decreto governamental em virtude da pandemia do novo coronavírus no Acre, o futebol está paralisado e não há prazo para liberação e pontapé inicial no estadual.

A situação impacta diretamente na parte financeira e de planejamento dos clubes para a temporada. O Náuas, por exemplo, volta a vivenciar a situação que viveu em 2020, quando a delegação passou mais de seis meses em Rio Branco (AC) para a disputa do Acreano, já que a competição foi paralisada no fim do primeiro turno, por causa da pandemia, e só retornou no segundo semestre.

– Nós temos que jogar com as possibilidades de que vai ter o campeonato. É complicado, a gente está aqui nesse aguardo e o que temos em mãos é oferecer essa garantia ao governo e à população em geral de que estamos totalmente dispostos a trabalhar pelo não contágio, seguindo os protocolos. A gente sabe que o momento é difícil, de muita tristeza, muita dor, mas a vida acaba seguindo seu curso. Nós estamos não no divertimento, mas para promover entretenimento, essa é nossa profissão – diz o presidente do clube e técnico, Zacarias Lopes.

Como não manda os jogos em casa, na cidade de Cruzeiro do Sul, o Cacique do Juruá optou por ficar alojado na capital acreana na temporada passada e também em 2021. Com isso, Zacarias Lopes ressalta que a situação atual remete às lembranças de 2020, quando a estadia fora de casa foi prolongada mais que o planejado inicialmente.

– É muito difícil a gente viver um ano aonde vem às lembranças do ano passado, que passamos praticamente o ano todo aqui gastando dinheiro com o clube fora de casa e o campeonato se prolongou. A gente espera que tenha uma definição rápida pra gente seguir. E volto a dizer: o mais importante é que nós não oferecemos riscos. E nisso que estou me apegando.

Segundo o dirigente, o Náuas tem um gasto mensal que gira em torno de R$ 40 mil. O clube conta com a colaboração de parceiros para garantir a quitação dos débitos e a manutenção do elenco em Rio Branco, alojado no estádio Florestão. Os atletas não estão treinando e somente no primeiro mês de estadia na capital este ano, o gasto com alimentação superou o mesmo período da temporada passada.

No ano passado, o Cacique do Juruá gastava cerca de R$ 9 mil por mês com alimentação. No primeiro mês de alojamento no estádio Florestão, em 2021, o gasto ficou em mais de R$ 10 mil, de acordo com Zacarias Lopes.

O Náuas vai encarar o Galvez, atual campeão, na estrea no Campeonato Acreano. A partida, que ainda não tem data confirmada, será disputada na Arena Acreana, em Rio Branco.

(Foto: Manoel Façanha/Arquivo Pessoal)

