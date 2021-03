Com logística para viagem a MG definida, Galvez relaciona 19 nomes para Copa do Brasil Sub-20

Imperador embarca nesta terça-feira para Brasília e segue para capital de Minas Gerais na quarta. Técnico Kinho divulga lista de relacionados com quatro suplentes. Veja a relação

Sem poder atuar em seus domínios no Acre por causa do decreto emergencial que está em vigor, o Galvez definiu a logística de viagem até a Belo Horizonte (MG), onde tem compromisso contra o Londrina-PR, na próxima quinta-feira (18), pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20.

Para o confronto, o Imperador relacionou 19 jogadores e quatro suplentes, que podem ser selecionados se houver casos positivos da Covid-19.

Os jogadores refizeram testes do coronavírus na manhã desta segunda-feira (15). (veja a relação no fim da matéria)

Conforme a programação divulgada, o Imperador embarca em Rio Branco (AC) às 14h40 com destino a Brasília (DF). O desembarque na capital federal está previsto para às 17h20. A delegação passará a noite em um hotel da cidade.

Na quarta-feira (18), às 8h30, a equipe acreana pega voo direto para Belo Horizonte, onde deve desembarcar às 10h. O técnico Kinho deve comandar um treinamento às 16h, na capital mineira. O local, no entanto, não foi definido.

– A logística de viagem é muito boa, graças a Deus a gente não vai ter esse desgaste. O grande problema é que se tivesse o jogo na nossa casa, eles teriam o desgaste com viagem e nós jogariamos no nosso clima que é oposto do clima deles – destaca o técnico Kinho.

Galvez e Londrina-PR se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no estádio do Sesc Alterosas, na capital mineira. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis. Quem passar à segunda fase vai encarar o Atlético-MG.

Lista de relacionados do Galvez

Goleiros: Wanderson Almeida e Rikelmo

Zagueiros: Franklin, Eduardo Oliveira e Henry;

Laterais: Anderson (D) e Thiago (E);

Volantes: Ryan, Adriano e Diego;

Meias: José Marlon, Roberto, Glendson, Thalis e Leandro;

Atacante: João Marcos, Wanderson Martins, Alifi e Lucas;

Comissão técnica

Técnico: Kinho

Auxiliar técnico: Civaldo Nery

Preparador de goleiros: Nonato

Chefe da delegação: Francisco Loredo

Suplentes: Antônio Paulo (ATA), Luiz Felipe (ATA), Romeu (VOL) e Eduardo da Silva (GOL).

(Foto: Manoel Façanha/Arquivo Pessoal)

