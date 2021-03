Com multas superiores a R$ 3 mil, taxistas fazem protesto e fecham ponte na capital

Motoristas fecharam a passagem da Getúlio Vargas nas proximidades do Palácio Rio Branco

No fim da manhã desta segunda-feira (1), dezenas de taxistas intermunicipais realizaram uma manifestação contra multas aplicadas pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac).

Dinho, representante do Sindicato dos Taxistas, destacou que os motoristas levaram multas por utilizarem carretas para transportar bagagem dos passageiros durante as viagens entre os municípios acreanos. “São multas que passam dos R$ 3 mil. Vários já foram multados”, destacou.

Em seguida, os motoristas fecharam a passagem da Getúlio Vargas nas proximidades do Palácio Rio Branco. Em seguida, foram para o acesso à ponte metálica Juscelino Kubitschek.

Foto: Silvio Santos

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários