Com provável cassação de Josa da Farmácia, André da Droga Vale deve assumir mandato na Aleac 

O ex-deputado estadual André da Droga Vale, atualmente no Republicanos, deve herdar a cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), ocupada pelo atual deputado Josa da Farmácia (Podemos), que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TRE). Os advogados de Josa devem entrar com recurso.

Na última sexta-feira (26), o ministro-relator Edson Fachin decidiu por negar seguimento ao recurso interposto pelos advogados de Josa na tentativa de anular uma decisão de perda do mandato.

Entenda: TSE confirma cassação do mandato de Josa da Farmácia por compra de votos

Em 2019, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) já havia cassado o mandato do parlamentar por compra de votos, ocorrida nas eleições de 2018.

André obteve 5.827 votos nas eleições de 2018, com isso, ele se tornou o 1° suplente da coligação PROS/Podemos/PRB.

