Comissão de deputados conclui primeira etapa de visitas às unidades de saúde no interior

Após três dias de agendas em sete municípios do Acre, a Comissão Especial de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento da Covid-19 da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) concluiu a primeira etapa de visitas presenciais às unidades de saúde que são referenciais para o atendimento de pacientes infectados pelo novo Coronavírus.

A missão formada pelos deputados Roberto Duarte (MDB), Cadmiel Bonfim (PSDB), Neném Almeida (sem partido), Gerlen Diniz (Progressistas) e Daniel Zen (PT), esteve conhecendo de perto os problemas e necessidades de hospitais e unidades mistas de saúde nos municípios de Tarauacá, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Feijó, Manoel Urbano e Sena Madureira.

A intenção da comissão é após fazer o levantamento da real situação de cada unidade de saúde, conversando com as direções, servidores e pacientes, montar um relatório que será entregue ao governo do Acre com as ponderações e o apontamento de soluções para oferecer um atendimento mais eficiente aos acreanos infectados pela Covid-19. A pandemia já infectou 59.500 em pouco mais de um ano de pandemia, já que foi no dia 17 de março do ano passado que a Secretaria Estadual de Saúde confirmou os primeiros casos da doença no Acre.

A última etapa da visita foi nas unidades de saúde de Manoel Urbano e Sena Madureira nesta sexta-feira, 5. O relator da Comissão é o deputado Cadmiel Bonfim. “As agendas foram muito positivas. Vamos produzir um relatório com as principais dificuldades encontradas pelos hospitais que são até agora falta de ambulância, falta de estrutura e principalmente falta de pessoal. Essa é sem dúvida a maior queixa nas unidades de saúde”, destacou.

A missão dos deputados continua na próxima semana. A partir de segunda-feira, 8, a agenda de visitas inclui os municípios do Baixo e Alto Acre, começando por Rio Branco. “Começamos por Rio Branco na segunda e na quarta, quinta e sexta vamos até o Alto Acre começando por Assis Brasil e visitando as unidades de saúde também em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Senador Guiomard. Nosso objetivo é contribuir com o governo para que servidores tenham melhores condições de trabalho e a população um atendimento melhor”, afirma Roberto Duarte, presidente da Comissão.

