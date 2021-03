Concurso para PM tem data marcada; salários chegam a R$ 9.735,33

As provas do concurso para Polícia Militar do Paraná (PM-PR) foram marcadas para o dia 28 de março , mesma data do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR). São 70 vagas abertas para nível médio, com salários que podem chegar a R$ 9.735,33.

Etapas objetivas:

Prova de Conhecimentos Gerais com 90 questões objetivas. Sendo que estarão distribuídas da seguinte forma:

9 questões de cada uma das seguintes disciplinas: Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História;

8 questões sobre Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano);

18 questões de Português, sendo 12 de uso da Língua Portuguesa e 6 relacionadas ao conteúdo de Literatura Brasileira;

5 questões de cada uma das seguintes disciplinas: Filosofia e Sociologia.

