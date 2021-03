Concurso Público: especialista acredita em retorno de provas a partir de abril

O jornal Correio Braziliense, na coluna Eu Estudante, conversou com especialista em concurso público, para saber quando serão retomadas as provas e quando a área voltará, efetivamente, a “normalidade”, com a presença do vírus Covid-19 no Brasil.

Essa é uma dúvida recorrente entre os candidatos a vagas no serviço público, viso que há mais de um ano os editais vêm sendo abertos, mas as provas acabam sendo suspensas, devido à alta de casos de contaminação por Coronavírus em todo o país.

Segundo Marco Antônio Araújo Júnior, vice-presidente da Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames (Aconexa), “é muito provável que o ambiente mais favorável do concurso comece a surgir ali pelo mês de maio”. Diante dessa expectativa, não é hora de “jogar a toalha”, não é mesmo?

“Houve um aquecimento no cenário de certames no fim de 2020 e no começo de 2021, com várias provas agendadas, inclusive, para março. Mas, com o aumento de casos de covid-19, o movimento parou”, dise Marco Antônio.

Concurso Público: retorno previsto

Apesar de acreditar em um “ambiente mais favorável” no mês de maio, o vice-presidente da Aconexa espera que, entre os meses de abril e junho, o número de mortes e contágio caia (devido à vacinação) o que traria um cenário mais confortável para a aplicação de provas de concurso público.

“Nossa esperança é de que, entre abril e junho, tenham caído os números tanto de mortes quanto de contágio em razão da vacinação. Aí começaria a ficar um cenário um pouco mais tranquilo para aplicação de concursos públicos”.

Marco Antônio ainda ressalta que a população como um topo, por algum tempo, irá conviver com os riscos da Covid-19 e, por isso, em se tratando de concursos, os protocolos de biossegurança deverão continuar a serem aplicados.

Vale registrar que muitos editais foram publicados nos últimos meses/ano, com oferta de milhares de vagas.

Boa parte desses editais foram suspensos ou adiados, por causa do momento vivido pelo país, desde o mês de março de 2020. Alguns deles foram:

a) Concurso Polícia Federal

b) Concurso Polícia Rodoviária Federal

c) Concurso Público Depen

d) Concurso PCDF (agente e escrivão)

e) Concurso PC PR

f) Concurso PC PA

g) Concurso PC RN

h) Concurso Ministério da Economia

Assinatura Ilimitada

Você já viu a melhor oportunidade do ano para quem busca um alto nível de preparação? Estou falando das vantagens do Festival do Consumidor 2.0.

A equipe do QConcursos + Direção Concursos lançou ofertas incríveis em três pacotes especiais: Premium, Premium Plus e Ilimitada anuais. Isso mesmo, você poderá escolher o que mais condiz com sua realidade.

Com essa notícia, o coração de um concurseiro focado bate mais rápido, não é mesmo?

Motivação e Disciplina

Está te faltando motivação e disciplina? São dois fatores que mudam o seu destino no mundo do concurso público. Confira a dica rápida do professor Ronaldo Fonseca:

(Foto: Reprodução)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários