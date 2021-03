Confira as novidades da semana na coluna do Moisés Alencastro

Um squad de tirar o fôlego participou de uma ação surpreendente do Boticário no dia 12

Com uma comemoração em família, a jornalista, apresentadora nossa maravilhosa Jocely Abreu, festejou idade nova, no dia 17 de março. Sucesso e paz!

Vivas para a queridíssima colunista social Ivete Martinello – na foto com o maridão Silvio Martinello – que mudou de idade no dia 17 de março, a data foi celebrada em clima família. Felicidade e saúde!

Vida longa para o publicitário David Sento-sé que celebrou mais um ano de vida no dia 17 de março. O aniversariante ganhou festinha surpresa de um grupo de amigo. Sucesso e prosperidade.



Denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro

O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) pediu à Procuradoria-Geral da República que seja oferecida denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, e outras autoridades federais que compunham a comitiva presidencial que visitou as cidades de Rio Branco e Sena Madureira no dia 24 de fevereiro de 2021 por crime contra a saúde pública.

***A representação tem como base os números da pandemia de Covid-19 no Acre, que já eram suficientes para a decretação do Estado de Emergência dois dias antes dos eventos descritos na recomendação, pioraram ainda mais na primeira semana de março, poucos dias após as grandes aglomerações promovidas em razão da visita presidencial.

A representação do MPF e MPAC reforçou o pedido do deputado federal Leo de Brito (PT-AC), que protocolou junto à Procuradoria Geral da República (PGR), representação para que o presidente Jair Bolsonaro seja processado criminalmente por crimes contra a saúde pública. A representação foi protocolada no dia 25 de fevereiro, um dia após o presidente da República visitar o Acre.

Leo de Brito justificou que as condutas praticadas pelo presidente durante toda a pandemia, menosprezou a saúde da população, contribuindo para o agravamento da doença, que após um ano, vive seu pior momento.

A deputada federal pelo Acre, Jéssica Sales (MDB), filha de Vagner Sales e da deputada estadual Antonia Sales, viu o seu pedido de casamento tornar-se viral, depois de ter aproveitado temporada de férias num resort na Bahia para pedir sua namorada Carol em casamento.

***O momento foi registrado e postado no Instagram da deputada, que comentou: “Não precisa justificar nada! O amor é único, se bateu, vá a mil por hora. Sem olhar e nem se arrepender! Viva”. Love is in the air!

Operação Enchente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC concluiu na manhã desta quinta-feira,18, com a entrega das doações ao município de Rio Branco, o total de 5 mil cestas básicas, 4 mil kits de limpeza e 4 mil fardos de água, destinados a sete dos dez municípios atingidos pelas enchentes.

***A prefeitura de Rio Branco recebeu do Sistema Fecomércio 1300 kits de limpeza, 1200 fardos de água mineral e 1850 cestas básicas que, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, irá entregar essas doações às famílias necessitadas A primeira-dama Ana Paula Cameli, representou o Governo do Estado, um dos parceiros nesta ação humanitária, na solenidade de entrega das doações ao município de Rio Branco.

99 anos do PCdoB

No transcurso de seus 99 anos, rumo ao centenário, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realiza ato político “em defesa da vida e da democracia. Fora, Bolsonaro!”. O evento ocorrerá em 25 de março, quinta-feira, das 18h30 às 20 horas com a participação de lideranças nacionais do Partido, representantes do campo progressista e democrático, do movimento social e expressões do mundo cultural.

***O ato ocorrerá pelas redes sociais do PCdoB e contará além outras lideranças da legenda, estão sendo convidadas lideranças políticas e sociais representativas da frente ampla, partidos progressistas e do campo democrático e ainda lideranças que atuam no movimento social e nas organizações da sociedade civil organizada que farão uso da palavra com depoimentos e saudações ao partido com mais tempo em atividade do país.

Pacto pela Vida e pelo Brasil

A OAB Nacional e as demais entidades que foram o “Pacto pela Vida e pelo Brasil” divulgaram um manifesto, na quinta-feira (11), para cobrar rapidez na vacinação da população brasileira. O documento ressalta que é “hora de estancar a escalada da morte”, diante do agravamento da pandemia da covid-19 no país.

***O manifesto conclama ainda pela atuação firme e coordenada dos governantes de todas as esferas de poder e um trabalho conjunto entre Executivo, Legislativo e Judiciário no enfrentamento à pandemia.

O grupo Maracatu Nação Pé Rachado realizará mais uma apresentação hoje (18) em vários bairros da capital acreana, com o objetivo de estimular a cultura e o entretenimento pelos bairros da cidade. A ação faz parte do projeto “É o Maracatu invadindo a cidade” aprovado pela Lei emergencial Aldir Blanc, financiada pelo Governo Federal, por meio da Prefeitura Municipal de Rio Branco.

*** Devido à pandemia de Covid-19, todos os envolvidos nas apresentações do grupo Maracatu Nação Pé Rachado receberam máscaras e frasco com álcool em gel, além de manterem o distanciamento durante todas as atividades que foram realizadas ao ar livre. O grupo nasceu em janeiro de 2017, em Rio Branco-AC, por meio de um projeto proposto pela Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres.

Destaque na Alemanha

A dedicação do Padre Júlio Lancellotti em ajudar os moradores de rua em São Paulo ganhou destaque internacional. Uma reportagem da ‘Der Spiegel’ – revista alemã semanal e uma das maiores da Europa – sobre a situação dessa população, principalmente com a chegada da pandemia do novo coronavírus, ressaltou a colaboração do sacerdote que por meio da Paróquia São Miguel Arcanjo dedica sua vida aos trabalhos sociais, ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade. A publicação destaca o colapso gerado pela pandemia.

*** Lancellotti contou um pouco sobre o que tem visto e feito em prol dessa situação turbulenta: “Estou do lado daqueles que lutam, que estão em uma situação de difícil, de opressão, preconceito, como é o exemplo de pessoas com doenças, idosos, a população LGBTQI+, que muitas vezes é rejeitada…”.

A coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), procuradora de Justiça Patrícia Rêgo, representou o MP acreano como palestrante em webinar sobre direito internacional ambiental, realizado nesta quinta-feira (18), pela Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção de São Paulo.

***O webinar, intitulado “Ambiente Global: perspectivas de direito ambiental internacional e comparado”, tinha como discussão o tema da biodiversidade, especialmente os desafios jurídicos para a exploração econômica sustentável da riqueza do mundo natural.

*** Com moderação da presidente da comissão, Ana Paula Chagas, a videoconferência teve ainda como palestrantes os advogados Caio Ferrari de Castro Melo e Flávia Rocha Loures. No final, houve momento de perguntas por parte das pessoas que acompanhavam. Fonte: DirCom/MPAC.

Um squad de tirar o fôlego participou de uma ação surpreendente do Boticário no dia 12. André Brasil, Caio Castro, Caio Cabral, Fred e Jonas Sulzibach receberam em casa, com toda segurança, um exemplar do Malbec Bleu, a nova fragrância da perfumaria masculina mais vendida do país. Malbec Bleu chegou aos influenciadores digitais por meio de drones, celebrando o frescor e a sensualidade do lançamento. Assinado pelo perfumista espanhol Alberto Morillas, Bleu traz o frescor de uvas e notas marinhas Aquozone® ao coração amadeirado de Malbec.

***No mesmo dia, em todo o país, outros 40 formadores de opinião, jornalistas, especialistas em perfumaria e influenciadores digitais foram impactados pela entrega de Malbec Bleu. O lançamento de Malbec Bleu conta ainda com um filme para TV e digital, criado pela AlmapBBDO e produzido pela Paranoid.

