Confira o cronograma completo de vacinação contra a Covid-19 em Rio Branco

O ContilNet teve acesso nesta terça-feira (9) ao cronograma completo de vacinação contra a Covid-19 em Rio Branco. Serão, ao todo, 26 grupos prioritários, divididos em quatro fases.

A prefeitura ainda não saiu da primeira fase e atualmente está no item 9 da lista abaixo. A gestão interrompeu na sexta (5) a imunização de idosos entre 74 e 70 anos por falta de vacinas. No entanto, o cronograma ainda segue em dias.

A primeira fase será concluída assim que novas doses dos imunizantes chegarem à capital pelo Ministério da Saúde, informou a Secretaria de Saúde (Semsa).

A capital recebeu, até o momento, 19.370 vacinas. Até sábado (6), quase 17 mil haviam sido aplicadas. As doses que sobraram serão utilizadas em trabalhadores da saúde que ainda não foram vacinados.

Veja a seguir ao cronograma completo do público prioritário:

1ª fase – Janeiro a março

1 – Trabalhadores de saúde

2 – Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas

3 – Povos indígenas

4 – Trabalhador da saúde indígena

5 – Pessoas com deficiência institucionalizadas

6 – Pessoas de 90 anos e mais

7 – Pessoas de 80 anos e mais

8 – Pessoas de 79 a 75 anos

9 – Pessoas de 74 a 70 anos

2ª fase – Março a abril

10 – Pessoas de 69 a 65 anos

11 – Pessoas de 64 a 60 anos

3ª fase – Abril a junho

12 – Pessoas com comorbidades

13 – Pessoas com deficiência permanente grave

14 – Pessoas com deficiência institucionalizadas

15 – Forças de segurança e salvamento

4ª fase – Maio a julho

16 – Pessoas em situação de rua

17 – População privada de liberdade

18 – Funcionários do sistema de privação de liberdade

19 – Forças armadas

20 – Trabalhadores de educação do ensino básico

21 – Trabalhadores de educação do ensino superior

22 – Caminhoneiros

23 – Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso

24 – Trabalhadores do transporte aéreo

25 – Trabalhadores industriais

26 – Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas

