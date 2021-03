Confira as novidades e os destaques da coluna Beth Passos

Beth Passos

E-mail: cacau4949@hotmail.com

Instagram: @beth_news_

Facebook: Beth News

O casal Alfredo e Dalila Castro com a primogênita, Samara, na festa em família pelos 4 aninhos da caçula Sarah.

Helena Nogueira Ribeiro fez o giro no calendário da vida esta semana e comemorou com a família com zero guloseimas. O bolo foi apenas para marcar a data pois ela vem atingindo todas as suas metas de emagrecimento. Saúde, amor, paz, força e foco sempre amiga!

Eis a história de Katalin Karikó, a mulher que dedicou uma vida a um estudo que permitiu agora que tivéssemos uma vacina contra o Covid-19 em apenas 10 meses.

Ela nasceu na Hungria, estudou biologia. Não lhe deram bolsa de estudo. Partiu sozinha à luta com uma mala de cartão para os Estados Unidos. Rejeitaram e gozaram com o seu estudo ao longo de 40 anos sobre o RNA modificado porque não era rentável. Saiu frustrada da universidade da Pensilvânia para a desconhecida BioNteck. Depois de muito suor, lágrimas e insistência, é hoje a vice-presidente da Pfizer.

Não usa joias, tem o mesmo carro há 15 anos, vive de forma humilde e certamente ganhará o Nobel de Química.

Ter que usar uma quantidade excessiva de maquiagem para esconder o aspecto cansado, abatido e envelhecido que as olheiras causam, não é fácil e nem sempre funciona.

As noites mal dormidas, estresse, tabagismo, fatores genéticos e o processo natural de envelhecimento, são alguns dos fatores que auxiliam no aparecimento das indesejáveis olheiras.

E para acabar com esse excesso de pigmentação e preencher os sulcos abaixo dos olhos, nós temos uma solução rápida e imediata: preenchimento de olheira com ácido hialurônico.

O ácido hialurônico é um componente natural que hidrata, melhora o tom e a luminosidade da pele, combate sinais de envelhecimento e auxilia na formação de colágeno.

O procedimento é minimamente invasivo, seguro, rápido, acessível e tem resultado imediato.

Esqueça o uso excessivo do corretivo e dê adeus as olheiras!

Divânia Martins também fez aniversário esta semana e comemorou mood pandemia. Parabéns, amiga!

Nélida Sobrinho com a mãe Elza respirando ar puro depois de amargar a terrível Covid-19. Agradecer e sorrir é sempre melhor que lamentar!

A Índia tem 6 vezes nossa população e metade das mortes do Brasil.

A Rússia ainda não chegou a 100 mil mortes.

A Austrália tem quase nosso tamanho e 900 mortes.

O Vietnã tem quase 100 milhões de habitantes e teve TRINTA E CINCO MORTES.

Uruguai, Venezuela, El Salvador, Cuba, Tailândia, todos eles não tiveram de mortes em um ano o que o Brasil teve só no dia de ontem.

Ou nossos governantes vivem em uma realidade paralela, ou pensam que todos os brasileiros são burros e que ninguém tem acesso à internet para pesquisar fatos.

Juliana Costa encantada com os animais em suas recentes férias em Bonito, no Mato Grosso. Ela disse que o setor de turismo foi abalado fortemente por causa da pandemia.

Dia 15 de março fez 23 anos da morte de uma das personalidades mais conflitantes, inquietas e talentosas da música brasileira: Sebastião Rodrigues Maia, o Tião, o Tim, o síndico da soul music, um dos maiores nomes da música brasileira.

A polêmica acompanhou a vida e a carreira desse artista gigante até o momento de sua morte, em 1998.

Ele era cantor, compositor, maestro, produtor musical e multi-instrumentista, passou por fases distintas em sua música, mantendo a mesma emoção, qualidade e intensidade, se tornando um artista completo.

No começo de sua trajetória, junto com outros nomes promissores da Jovem Guarda como Ritchie, Wanderleia, Erasmo Carlos e Roberto Carlos, o trabalho com música era árduo e cheio de nuances.

O timbre de Tim Maia era muito particular e até hoje absolutamente incomparável. De grande extensão, ia do grave ao agudo e era marcante, com o sotaque da música brasileira.

Ivonete Trindade emocionada no Baby Chá de Ísis, que chegará ao mundo dia 25 de março, via parto cesariana.

Os colegas Ivete Martinello, Jocely Abreu e Moisés Alencastro fazem aniversário na mesma data. A eles votos de muita saúde, paz, amor e suce$$o.

Em 15 de março de 2020 a figura importante da sociedade brasileira fez a passagem para a galeria dos eternos.

Seu nome batizou a criação da Lei Afonso Arinos, trazendo à tona o tema “racismo”, para alertar a sociedade que racismo era crime.

Mas que não obteve tanto efeito na prática, pois não havia condenação. Lei Afonso Arinos: A primeira norma contra o racismo no Brasil.

A trajetória da população negra no decorrer das décadas foi marcada por muitas lutas e conquistas, como implementação de leis de combate à discriminação, direito individual e coletivo.

Embora, na pratica há algumas deficiências no cumprimento dessas leis, que são de suma importância para assegurar os direitos do povo negro. A Lei Afonso Arinos foi a primeira norma contra o racismo no Brasil.

E somente em 1960, é que as Congregações religiosas e ordens diocesanas, com medo da Lei Afonso Arinos iniciaram a reformulação das suas normas internas, que proibiam a admissão de jovens negras e negros.

A estudante Ana Clara Feitosa transformou-se numa bela amazona desde o início da pandemia, quando passou a treinar diariamente na fazenda da família, na Estrada Transacreana. Tenho amado meus treinos com ela.

On Line

*O governador Gladson Cameli anunciou a aquisição de 700 mil doses da vacina Sputnik V, da Rússia. A compra se deu após os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, Amapá, Mato Grosso e Pará aderirem a uma carona do Consórcio do Nordeste.

Boas falas!

*Atenção semana santa chegando vou falar sobre tradição religiosa: comer carne na semana santa não é mais pecado. É um milagre mesmo. Se liga na missão!!!

*Não sou vidente, nem um tipo de Mãe Diná, mas estou prevendo que os principais países do mundo vão retaliar o Brasil. Eles farão um bloqueio sanitário, proibindo qualquer navio e avião de passar em céus e águas brasileiras. Seremos parceiros na desgraça da Coreia do Norte, como os dois países mais isolados do mundo.

*Não é a pandemia nem a necessidade de distanciamento físico que me cansam. O que me consome é o desamor e o descaso com o próximo.

*Em alguns estados do Sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina, órgãos da saúde pública está usando o terrível protocolo conhecido “A escolha de Sofia”. Nem precisamos ir muito longe para sabermos o quanto é crítica a guerra sanitária enfrentada pelo Brasil.

*O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC entregou doações a capital Rio Branco, o total de 5 mil cestas básicas, 4 mil kits de limpeza e 4 mil fardos de água, destinados a sete dos dez municípios atingidos pelas enchentes.

*Não é a pandemia nem a necessidade de distanciamento físico que me cansam. O que me consome é o desamor e o descaso com o próximo.

*Só lockdown SEVERO salva vidas no momento. Se você é HUMANISTA, seu maior ATO DE PROTESTO é FICAR EM CASA. Você precisa trabalhar para sobreviver e seu escritório se recusa a aderir ao home office? Comunique-os que, a partir de amanhã, estará aderindo SOZINHO ao home office. Insufle seus colegas a fazerem o mesmo. Só assim se consegue as coisas no sistema capitalista.

*Outra dica, evite entregas uberizadas o máximo que puder. Faça compras grandes e estoque e/ou dê preferência a estabelecimentos que possuem entregas feitas POR FUNCIONÁRIOS.

*O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso decidiu na última sexta-feira, 19, que mulheres transexuais e travestis devem ter o direito de optar se cumprem pena em presídios femininos ou masculinos.

*Mais uma vergonha internacional para a conta dos brasileiros. Preocupada com o recuo no combate à corrupção e com o “FIM SURPREENDENTE DA LAVA JATO”, a OCDE, o clube dos países ricos, criou um grupo para monitorar as ações do Brasil sobre tema. Maiores informações sobre as alegações neste link:https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56422998

*Medidas de exceção e o autoritarismo líquido do século XXI vão se tornando cada vez mais comuns e naturalizada por alguns até mesmo advogados. Só lembrando, que as medidas de exceção elas são mais difícil de se combater do que o estado de exceção, pois acontecem de forma isoladas.

“A injustiça, senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem; cresta em flor os espíritos dos moços, semeia no coração das gerações que vêm nascendo a semente da podridão, habitua os homens a não acreditar senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte, promove a desonestidade, promove a venalidade […] promove a relaxação, insufla a cortesania, a baixeza, sob todas as suas formas.” Ruy Barbosa

Gentileza

Quando Gandhi estudava Direito na Universidade de Londres tinha um professor chamado Peters, que não gostava dele, mas Gandhi não baixava a cabeça.

Um dia o prof. estava comendo no refeitório e sentaram-se juntos.

O prof. disse:

– Sr. Gandhi, você sabe que um porco e um pássaro não comem juntos?

Ok, Prof….. Já estou voando…… e foi para outra mesa.

O prof. aborrecido resolve vingar-se no exame seguinte, mas ele responde, brilhantemente, todas as perguntas.

Então resolve fazer a seguinte pergunta:

– Sr. Gandhi,

Indo o Sr. por uma rua e encontrando uma bolsa, abre-a e encontra a Sabedoria e um pacote com muito dinheiro.

Com qual deles ficava?

Gandhi respondeu….

– Claro que com o dinheiro, Prof.!

– Ah! Pois eu no seu lugar Gandhi, ficaria com a sabedoria.

– Tem razão prof., cada um ficaria com o que não tem!

O prof. furioso escreveu na prova “IDIOTA” e lhe entregou.

Gandhi recebeu a prova, leu e voltou:

E disse…

– Prof. o Sr. assinou a prova, mas não deu a nota!

Moral da história.

Semeie a Paz, Amor, compreensão. Mas trate com firmeza quem te trata com desprezo. Ser gentil não é ser capacho, nem saco de pancadas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários