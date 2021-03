Conheça os 15 profissionais da Segurança que foram vítimas fatais da covid no AC

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) realizou nesta quarta-feira (31) uma homenagem aos operadores de segurança que morreram em decorrência da Covid-19 no Acre.

A solenidade, que ocorreu em frente ao Palácio Rio Branco, contou com a participação do governador Gladson Cameli, que lamentou os ocorridos.

“Não é fácil lidarmos com tantas pessoas indo embora dessa forma tão cruel. Nos solidarizamos com as famílias desses combatentes que tanto fizeram pelo nosso bem estar e segurança”, destacou.

Ao todo, de acordo com o boletim elaborado pela Sejusp, entre os 5658 profissionais, 15 morreram pela doença, 1826 foram infectados e 1696 curados.

Veja quem são os combatentes que se despediram prematuramente da vida, da farda e das pessoas que amam:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários