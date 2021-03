Convocação de PMs do cadastro de reserva será publicada no próximo dia 15

A contratação é uma das promessas de campanha do governador

Depois de autorizar a contratação de 325 agentes da Polícia Militar, o governador Gladson Cameli deve publicar no Diário Oficial do Acre a convocação dos aprovados no próxima dia 15 de março.

Assim que oficializada a entrada na corporação, os militares aspirantes passarão pelo curso de formação, que deve ser realizado ainda em setembro, sem dia definido.

A informação foi dada pela porta-voz do governo, Mirla Miranda. A contratação é uma das promessas de campanha do governador.

