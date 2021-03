Copa BR: Zé Marco tem uma dúvida para a estreia contra o Picos-PI

Nas últimas semanas, o técnico celeste Zé Marco está buscando a melhor maneira de preparar o Atlético Acreano para a estreia na Copa do Brasil-2021

Nas últimas semanas, o técnico celeste Zé Marco está buscando a melhor maneira de preparar o Atlético Acreano para a estreia na Copa do Brasil-2021, quando na próxima quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), encara o Picos, em jogo marcado para o estádio Helvídio Nunes de Barros, no interior do Piauí.

Com a logística de viagem definida para a cidade de Picos, o técnico Zé Marco explicou que o embarque ocorre na manhã de domingo (14).

O time segue primeiramente em ônibus para Porto Velho-RO e, logo depois, a viagem prossegue em voo para a cidade de Manaus-AM, com escala em Recife-PE e, posteriormente, para Teresina-PI.

A respeito da escalação da estreia contra os piauienses, o técnico celeste Zé Marco explicou que tem apenas uma dúvida na montagem da equipe titular, mas após o treino da sexta-feira (12) estará divulgando.

“Estamos ainda com uma dúvida, mas acredito que até sexta-feira estaremos com essa situação definida”, disse o comandante celeste.

Teste covid-19

Conforme a programação, o Atlético-AC realiza na próxima sexta-feira (12) testes para Covid-19 no elenco e comissão técnica.

O clube informou que à imprensa que o laboratório credenciado fará a coleta dos exames no estádio Adauto Frota, o Frotão.

Reforço

Com o pedido de desligamento do atacante Daniel Caiçara, a diretoria celeste trabalhou rápido e anunciou para o seu lugar Jeferson Monte Alegre, 26 anos, ex-Trem-AP e Tapajós-PA.

O atleta já está integrado ao elenco e deve reforçar o Galo Carijó na estreia da Copa do Brasil.

Premiação

O Galo Carijó tem a vantagem do empate para avançar à segunda fase da Copa do Brasil e garantir uma “premiação” de R$ 675 mil.

O adversário de Atlético-AC ou Picos-PI na segunda fase será o classificado do confronto entre Boavista-RJ x Goiás-GO.

(Foto/Manoel Façanha)

