Copa do Brasil: Gómez garante vitória de Palmeiras sobre Grêmio

Time paulista fica com título mesmo com empate na partida de volta

O Palmeiras derrotou o Grêmio por 1 a 0, em partida realizada neste domingo (28) em Porto Alegre, e deu um passo importante na busca do título da Copa do Brasil.

Com este triunfo, o atual campeão da Taça Libertadores fica com o título da competição mesmo se empatar, por qualquer placar, no confronto de volta. Como a disputa não tem gol qualificado, o Grêmio precisa vencer por qualquer placar com diferença de mais de dois gols para vencer a decisão no tempo regulamentar. Em caso de triunfo do Tricolor por apenas um gol de diferença, a Copa do Brasil será definida nos pênaltis.

O jogo de volta entre Palmeiras e Grêmio acontece no próximo domingo, no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 18h (horário de Brasília).

Mesmo jogando fora de casa, o time paulista se impôs desde o início, e conseguiu criar a primeira boa chance com menos de um minuto de bola rolando, quando o uruguaio Matías Viña avança sozinho, até cair perto da área após trombar com o argentino Kannemann, mas o árbitro afirma que não é nada.

A segunda boa oportunidade de gol da partida surge apenas aos 25 minutos, quando Rony bate falta direta da intermediária para defesa do goleiro Paulo Victor.

E na terceira chance do Palmeiras no confronto o gol saiu. Após cobrança de escanteio de Raphael Veiga aos 31 minutos, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez sobe sozinho para cabecear com força para vencer Paulo Victor.

Dois minutos depois o Grêmio tenta responder, mas o chute de fora da área de Alisson sai ao lado do gol defendido por Weverton. Aos 40 minutos, o mesmo Alisson volta a chegar com perigo.

Porém, a chance mais cristalina da primeira etapa é do Palmeiras. Aos 45 minutos Luiz Adriano recebe, se livra de Paulo Miranda e, sozinho diante de Paulo Victor, chuta por cima do gol.

A etapa final começa com a mesma dinâmica, com o Palmeiras assumindo o protagonismo, enquanto o Grêmio tem dificuldades de criar oportunidades.

E essa superioridade fica evidente aos 10 minutos, quando Raphael Veiga domina na ponta esquerda, se livra de Paulo Miranda com um drible no meio das pernas e rola para Rony, que, de dentro da área, chuta por cima do gol.

Mas o panorama da partida muda completamente aos 19 minutos, quando o zagueiro Luan agride Diego Souza com uma cotovelada no rosto e recebe cartão vermelho direto. Com um homem a mais em campo, o Grêmio assume o controle da partida.

Logo depois uma boa oportunidade do Tricolor sai dos pés do atacante Ferreira, que entrou no lugar do volante Maicon. O jovem recebe de Diego Souza aos 28 minutos e chuta com perigo para defesa de Weverton.

O time da casa até consegue rondar mais a área do Palmeiras, mas cria muito pouco. A oportunidade mais clara vem aos 40 minutos, quando, após uma grande confusão na área do Verdão, Thaciano chuta com força. A bola é desviada por Felipe Melo dentro da área. Os gremistas pedem pênalti, mas o árbitro não marca nada, pois a bola bate apenas na barriga do volante.

(Foto de capa: Reprodução / Agência Brasil / Lucas Figueiredo / CBF)

