Copa do Brasil: Imperador Galvez e Atlético Acreano estreiam dia 17 de março

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta quarta-feira (3) a tabela detalhada da Copa do Brasil-2021. A primeira fase da competição terá duas datas disponíveis, dias 10 e 17. Imperador Galvez e Atlético Acreano terão suas estreias somente da daqui duas semanas, precisamente dia 17 de março.

Conforme a tabela detalha a qual indica o local, horário e datas, o Imperador Galvez receberá no dia 17/3, no estádio Arena Acreana, o Atlético Goianiense, às 19h (de Brasília). O classificado de Imperador e Dragão encara o vencedor do confronto entre Santa Cruz-RS x Joinville-S. No mesmo dia, às 17h (de Brasília), mas no interior do Piauí, precisamente na cidade de Picos, o Atlético Acreano entra em campo para encarar o time do codinome da cidade. O classificado do duelo entre os dois vice-campeões da temporada passada vai pegar na segunda fase o classificado de Boavista-RJ x Goiás-GO.

Foto: Manoel Façanha

