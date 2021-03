Corpo de homem é encontrado degolado na zona rural no interior do Acre

O corpo de um homem identificado como Francisco Pinheiro da Silva foi encontrado na tarde desta segunda-feira (8), na zona rural do município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações da família, o corpo de Francisco chegou na tarde desta segunda-feira a cidade de Manoel Urbano. Apesar da brutalidade do homicídio, a família não sabe a motivação para o crime e não sabe também quem seria o autor.

Ainda segundo informações da família, o homem teria sido morto ainda na noite de domingo (7) e o corpo foi encontrado por vizinhos da vítima nesta segunda-feira.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a perícia criminal. A perícia confirmou que no corpo do homem havia marcas de facadas, e que a vítima foi degolada com um golpe de faca no pescoço. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco e o homem deve ser sepultado pela capital.

O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano.

*com informações do radialista Aldejane Pinto, da Rádio Dimensão FM.

