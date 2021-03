Covid-19: a cidade brasileira que viu casos desabarem após ‘lockdown de verdade’

A partir da segunda semana de fevereiro, as enfermarias e as UTIs da cidade ficaram absolutamente lotadas.

“Nós vivemos no limite e foi muito estressante lidar com a falta de leitos e providenciar soluções de uma hora para a outra”, admite Rodrigues.

‘Remédio amargo’

“Fizemos um lockdown de verdade, diferente do que acontece na maioria dos lugares do país”, diz Honain, que também é professora do curso de medicina da Universidade de Araraquara.

Uma melhora ainda tímida

O fechamento total de Araraquara durou pouco mais de uma semana. Na sequência, a cidade se encaixou na “fase vermelha”, definida pelo Governo do Estado de São Paulo no início de março.

“Até 5 de março, tínhamos entre 180 e 200 novos infectados por dia. Agora, essa média baixou para 60 a 85”, calcula a secretária de saúde.

Apesar do avanço, as taxas de hospitalização continuam altas e preocupantes: 79% dos leitos de enfermaria e 91% das UTIs estão ocupados no momento.

Honain acredita que esses números (que já baixaram um pouco desde o nível mais crítico do colapso) vão apresentar uma queda maior a partir das próximas semanas.

“Pela evolução natural da doença, sabemos que os sintomas se agravam e requerem assistência a partir do oitavo ou nono dia de infecção. Portanto, com menos gente com exames positivos agora, observaremos em breve uma baixa nas internações mais pra frente” raciocina.

O que o futuro reserva

Por mais que as observações em Araraquara representem uma boa notícia, elas ainda são bastante iniciais e não sinalizam de maneira alguma um encerramento da pandemia ou uma “imunidade de rebanho” pelo contato direto com o vírus.

“Se nas próximas semanas percebermos um aumento considerável no número de novos casos e a taxa de ocupação hospitalar estiver acima dos 85%, vamos tomar medidas mais drásticas de novo”, afirma Honain.

E, mesmo com os avanços recentes, os gestores de saúde do município no interior paulista sabem que o caminho para acabar com a pandemia passa necessariamente pelas campanhas de vacinação contra a covid-19.

“Enquanto não tivermos mais de 70% da população imunizada, e por ora estamos bem longe disso, o lockdown é a medida disponível que dá resultados”, diz Honain.