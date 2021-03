Covid-19: mais 20 leitos de UTI podem ser criados no AC para atender população idosa

Os leitos serão instalados no Hospital do Idoso, em Rio Branco, para o público prioritário

Depois de criados 40 leitos comuns para pacientes infectados com a covid-19 e acima dos 60 anos, no Hospital do Idoso, em Rio Branco, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) já se prepara para instalar uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender o público prioritário.

O secretário Alysson Bestene disse à reportagem do ContilNet que a qualquer momento a unidade poderá receber os novos leitos de cuidados avançados, por conta da superlotação dos demais hospitais de referência e do aumento de pessoas na fila de espera por vaga.

“Se temos pessoas esperando por vagas na UTI, é muito possível que esses outros 20 leitos de atendimento avançado sejam instalados para os idosos”, destacou o secretário.

Bestene acrescentou que o Hospital do Idoso já está com as salas preparadas, caso seja necessário adaptar os leitos.

A unidade é uma extensão do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO/AC).

Na última quinta-feira (11) um aditivo de 25% no contrato com a empresa que oferece os profissionais, insumos e materiais para o hospital foi oficializado, por conta do aumento na demanda de atendimentos.

