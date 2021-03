Covid-19: vacina da Moderna pode causar reação na pele

Contudo, os pesquisadores enfatizam que as pessoas que sofrem a reação inofensiva devem ainda assim tomar a segunda dose

A vacina da Moderna contra a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, pode causar uma reação dolorosa no braço até 11 dias após a aplicação, alertam especialistas.

O efeito secundário, apelidado de ‘braço de Covid’ manifestou-se num pequeno número de pacientes nos Estados Unidos.

Contudo, os pesquisadores enfatizam que as pessoas que sofrem a reação inofensiva devem ainda assim tomar a segunda dose da vacina para alcançarem a máxima proteçãocontra a Covid-19 – cerca de 95% para a vacina da Moderna.

Um artigo publicado no New England Journal of Medicine, revela que ocorreram pelo menos 12 incidências de pacientes que desenvolveram marcas vermelhas de grande dimensão nos seus braços após lhes ser administrado o imunizante.

O estudo afirma que alguns pacientes receberam tratamento para as reações como gelo e anti-histamínicos, enquanto outros receberam soluções tópicas ou orais de forma a lidar com a reação.

Descobriu-se que as reaçõessurgiram de imediato nos braços de 84% dos participantes.

Especialistas afirmaram que, embora metade dos pacientes não tenha tido recorrência de grandes reações locais, três tiveram reações recorrentes que foram semelhantes às que haviam experimentado após a primeira dose.

Três pacientes também experienciaramreaçõesmenos graves com a segunda dose.

A médica Esther Freeman, diretora de dermatologia da saúde global no Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, disse em declarações ao programa USA Today: “queremos garantir às pessoas que [o braço de Covid] é um fenômeno conhecido”.

“Ter uma grande mancha vermelha no braço por alguns dias pode não ser divertido, mas a realidade é que não há necessidade de pânico e nenhuma razão para não tomar a segunda dose da vacina”, salientou.

