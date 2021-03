Criança de 8 anos é amarrada em pilar de casa e avó confessa crime

Uma criança de apenas 8 anos foi amarrada no pilar de sustentação de uma casa, no município de Bandeirantes do Tocantins, no estado do Tocantins. Vizinhos viram a cena e denunciaram o caso ao Conselho Tutelar.

A Polícia Militar (PM) foi ao local após a denúncia e a avó do menino confessou que o imobilizou porque ele é “muito desobediente”. O caso aconteceu na última sexta-feira (26).

Quando os policiais chegaram ao endereço encontraram a criança brincando no quintal. Questionada, a avó disse amarrou o neto para corrigi-lo, mas logo teria soltado. Segundo ela, o garoto não estava sendo obediente com ela.

A idosa disse ainda aos militares que cuida de todos os netos sozinha porque a mãe da criança tem outros seis filhos e sofre de transtorno mental.

A avó foi informada que o caso se tratava de crime de maus tratos. As conselheiras tutelares fizeram um relatório e encaminharam o caso ao Ministério Público Estadual. Agora, o caso deve ser investigado.

(Foto: Reprodução)

